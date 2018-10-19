Париж, 19 октября, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Высказывание президента Франции Эммануэля Макрона об африканской демографии вызвало негодование со стороны многодетных семей в США и Франции, сообщает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон, отправившись в Нью-Йорк на заседание Генеральной Ассамблеи ООН, воспользовался возможностью, чтобы выступить на мероприятии 26 сентября, темой которого стала помощь в целях развития в Африке.

На английском языке президент затронул вопрос образования в Африке, особенно среди девочек: «63% женщин не получили образования», — заявил глава государства. Затем Эммануэль Макрон заявил: «Представьте совершенно образованную женщину, у которой было бы 7, 8 или 9 детей».

Эта фраза сразу разлетелась по социальным сетям. Многие пользователи стали делиться фотографиями с ключевым словом #postcardsforMacron, целью которого является доказать, что наличие большой семьи и хорошее образование не является несовместимым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит произошла серьезная ссора. Первая леди потребовала от супруга прекратить «идиотские выходки», припомнив все недавние происшествия, обрушившие рейтинг доверия Макрону.