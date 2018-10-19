Берлин, 19 октября, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Великобритания представила прототип танка «Черная ночь», который должен стать конкурентом российской «Армате», пишет немецкий журнал Focus.

Танк «Черная ночь»

Как отмечает издание, на сегодняшний день «Армата» является самым современным танком в мире, в связи с чем западные страны разрабатывают ему «конкурентов», модернизируя свою устаревшую технику.

Так, «Черная ночь» создается на основе боевой машины Challenger 2, которая была разработана почти 15 лет назад. При этом Лондон намерен модернизировать 400 таких танков. Однако, пишет издание, создавать орудие для танка пока не планируется, поскольку есть сомнения, что оно может пробить лобовую броню «Арматы».

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Как сообщало ИА REGNUM, новый российский основной боевой танк Т-14 «Армата» является единственным в мире танком с инновационной схемой, предполагающей раздельное размещение в бронированной капсуле экипажа, боекомплекта и запасов топлива. Машина также оснащена дистанционно-управляемым вооружением, что позволяет значительно повысить защищенность и живучесть танка на поле боя.

Каждый танк интегрирован в автоматизированную систему управления тактического звена и оснащен многоуровневой системой активной и пассивной защиты от различных поражающих факторов. Полный цикл испытаний танка Т-14 «Армата» планируется завершить к 2020 году.

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