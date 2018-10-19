Брюссель, 19 октября, 2018, 07:53 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель не поддержала предложение Австрии об «обязательной солидарности» в решении миграционного кризиса, озвученное на саммите Европейского союза в Брюсселе 18 октября. Об этом пишет издание Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Меркель считает предложение австрийского канцлера Себастьяна Курца слишком простым. По ее мнению, название звучит хорошо, но на деле многие страны при такой концепции решат откупиться деньгами вместо того, чтобы принимать беженцев. По словам источника из дипломатических кругов, Италия и Румыния также выступили против идеи Курца.

Как сообщало ИА REGNUM, Себастьян Курц предложил отказаться от обязательных квот по распределению беженцев и предоставить каждой стране самой решить, какой вклад она может внести в решение кризиса. Это может быть принятие беженцев, финансирование, активное участие в защите внешних границ.