Израиль, 12 ноября, 2009, 15:57 — ИА Регнум. Организация Конгресс украинских националистов заявляет о том, что в гитлеровских рядах в ходе Второй мировой войны воевала армия численностью 150 тыс. этнических евреев. В свою очередь, Украинский еврейский комитет называет эту информацию "откровенной ложью и попыткой отрицания Холокоста и разжигание межнациональной вражды, что в нашей стране и других странах является уголовным преступлением", сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости в Киеве сегодня, 12 ноября.

Как отмечается в заявлении Украинского еврейского комитета, еврейская община Украины и еврейские международные организации крайне негативно относятся к попытке героизации лидеров ОУП-УПА, в частности к награждению Шухевича и попыток награждения Бандеры . "Антисемитизм был составной частью идеологии ОУН. Так, в документе провода ОУН "Борьба и деятельность ОУН во время войны" отмечается, что в случае начала войны, на территории Украины оккупированной вермахтом, ОУН должна создать для евреев концлагеря. Общеизвестно, что ОУН-УПА не только не сделали ничего, чтобы помешать массовому истреблению украинских евреев, но и то, что костяк УПА составили палачи из украинской вспомогательной полиции", - говорится в заявлении.

Ранее ИА REGNUM Новости опубликовало часть стенограммы конференции ОУН (б) во Львове, состоявшейся 18-19.07.1941 года посвященную обсуждению меньшинств, в т.ч. еврейскому вопросу.