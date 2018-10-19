Шанхай, Китай, 19 октября, 2018, 04:59 — ИА Регнум. В Шанхае с 29 октября по 1 ноября пройдет Пуцзянский инновационной форум, сообщили в Министерстве науки и технологий Китая, передает агентство Синьхуа.

Шанхай

Пуцзянский инновационный форум был основан в 2008 году и стал с тех пор значимым ежегодным мероприятием, организовываемым министерством и муниципальным правительством Шанхая. Целью форума является создание платформы обменов в области инноваций и развития. В 2018 году форум особое внимание уделит инновациям, развитию и реформе в области структур поставок в «новую эру».

За время мероприятия пройдет четыре «специальных форума» и одиннадцать тематических семинаров, которые пройдут вместе с церемонией открытия и пленарной сессией.

Широкий тем вопросов будет затронут на мероприятии: молодежь, инновационное развитие района Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао и Дельты реки Янцзы, технологическое сотрудничество в рамках «Нового шелкового пути», а также финансовая политика, промышленность и будущее науки.

Напомним, что с 5 по 10 ноября в Шанхае также пройдет международное импортное ЭКСПО (CIIE) — 2018, в котором примут участие более 2,8 тыс. компаний из более чем 130 стран и регионов мира.