Москва, 19 октября, 2018, 01:25 — ИА Регнум. Представители «Новой газеты» обратились в правоохранительные органы после того, как к зданию редакции неизвестные принесли похоронный венок и голову барана с угрозами в адрес одного из авторов газеты Дениса Короткова, сообщает РБК.

Похоронный венок

Сообщается, что правоохранители уже взяли отпечатки пальцев с подброшенных предметов. Представители редакции предполагают, что угрозы стали поступать после того, как газета «якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии». Сама редакция открестилась от публикации личных сведений российских военнослужащих.

Напомним, 18 октября редакция «Новой газеты» сообщила о том, что в адрес издания начали поступать угрозы, а у здания редакции стали появляться некие предметы. Сообщалось, что 17 октября у здания появился похоронный венок, а 18 октября — корзинка с отрезанной головой барана.