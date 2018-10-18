Нижний Новгород, 19 октября, 2018, 01:16 — ИА Регнум. В гордуму Нижнего Новгорода 12 октября якобы поступило заявление о досрочном сложении полномочий от депутата Сергея Каргина. Однако дума не может рассмотреть этот вопрос, поскольку не установлен автор заявления, сообщил председатель парламента Дмитрий Барыкин.

Gorduma.nnov.ru Сергей Каргин

Рукописное заявление доставил курьер.

«К сожалению, не имея точных доказательств о личном желании Сергея Каргина выйти из состава депутатов, мы не можем этот вопрос вынести на заседание гордумы, потому что это будет нелегитимно. Специально говорю, чтобы развеять все слухи», — цитирует главу гордумы NewsNN.

В то же время депутат Евгений Лазарев высказал предположение, что Каргин мог отправиться на заработки вахтовым методом на Север.

Загадочную ситуацию прокомментировал на своей странице в одной из соцсетей депутат Нижегородской думы VI созыва, президент группы компаний ПИР Александр Котюсов. Он даже предложил подключить к поискам Каргина волонтеров.

«Позор, конечно, и клоунада. И полная дискредитация Думы. Как избрали этого парня всем на смех, так смеяться будем и при снятии полномочий. Неужели нельзя депутата найти? У нас же есть волонтерская группа в городе! Она пропавших ищет! Может обратиться к ней! А, кстати, Каргин-то был вообще? Его видел кто?», — пишет Котюсов.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе ряд СМИ транслировал информацию о намерении Каргина сложить полномочия.

«На сайте думы Нижнего Новгорода по новому регламенту в открытом доступе размещается информация о том, кто из депутатов присутствует на заседаниях. За период с апреля по сентябрь Сергей Каргин не присутствовал ни разу», — отмечало «НТА-Приволжье». По данным издания, Каргин до недавнего времени работал в ФОКе «Приокский» главным специалистом по организационно-массовой работе. С ним был заключен контракт сроком один год — до сентября 2018 года.

27-летний Сергей Каргин по итогам декларационной кампании, входил в число самых небогатых народных избранников. Его годовой доход составил всего 73,775 тыс. рублей. У него в собственности есть дом общей площадью 18,5 кв. м и земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м.