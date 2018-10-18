Магас, 19 октября, 2018, 00:51 — ИА Регнум. В Конституционный суд Ингушетии поступили жалобы депутатов Народного собрания и граждан субъекта РФ на закон об административной границе с Чечней, сообщает пресс-служба суда.

Флаг Ингушетии

Сообщается, что суд намерен рассмотреть жалобы 25 октября, которые поступили от региональных депутатов 4 октября. Так как жалобы депутатов касались того же закона, что и обращения граждан Ингушетии, суд решил объединить их в одно производство.

Напомним, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение об установлении административных границ между субъектами Российской Федерации. Часть жителей Ингушетии выразила недовольство этим соглашением и вышла на протестную акцию 4 октября. С 8 октября местная администрация выдала официальное разрешение на проведение протестных митингов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября протестные митинги в Магасе прекратились, организаторы протестов решили распустить митинг. После окончания массовых акций протестующие убрали за собой площадки, на которых проводились протестные мероприятия.