Вашингтон, 19 октября, 2018, 00:02 — ИА Регнум. Применить санкции к Саудовской Аравии из-за исчезновения журналиста Джамаля Хашогги потребовали от президента Трампа свыше 40 конгрессменов, сообщил 18 октября на своем сайте американский конгрессмен Ллойд Додджетт.

White House Дональд Трамп в Саудовской Аравии

В обращении указано, что ответственность за убийство Хашогги несет Саудовская Аравия, и поэтому подписавшие письмо конгрессмены и сенаторы требуют выслать саудовского посла из США и прекратить военное сотрудничество с Эр-Риядом.

Как сообщало ИА REGNUM, саудовский журналист Джамаль Хашогги 2 октября пропал на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти считают, что он был убит, а затем расчленен для сокрытия убийства.