Минск, 18 октября, 2018, 23:24 — ИА Регнум. «Комитет 17 сентября», добивающийся придания дате 17 сентября статуса государственного праздника «День воссоединения белорусского народа», 17 октября в Минске провёл очередное заседание актива и согласовал план мероприятий до конца этого года и юбилейного 2019 года.

Советские войска пересекают границу Польши. 1939

Почти десять лет белорусская общественность добивается восстановления официального чествования даты 17 сентября в память об Освободительном походе РККА, начавшегося 17 сентября 1939 года и завершившегося воссоединением Западной Белоруссии с БССР и Западной Украины с УССР. В честь этого события названы многие улицы и площади в белорусских городах и посёлках, сама дата торжественно отмечалась вплоть до «хрущёвской оттепели».

Координаторы и активисты гражданской кампании «Комитет 17 сентября», представлявшие около десятка разных организаций, уточнили направления деятельности и обсудили конкретные мероприятия. Также были обсуждены итоги переписки с властями республики по вопросу придания дате 17 сентября статуса государственного праздника «День воссоединения белорусского народа».

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Напомним, 17 сентября 2009 года пресс-служба президента Белоруссии опубликовала поздравление Александра Лукашенко с 70-й годовщиной воссоединения Западной Белоруссии с Белорусской Советской Социалистической Республикой, в которой он констатировал бесспорный факт: по итогам военной операции РККА в сентябре 1939 года состоялся акт исторической справедливости — воссоединение искусственно разделенного белорусского народа. В сентябре 2018 года белорусы инициировали сбор подписей под петицией, в которой властям предложено «учредить государственный праздник — 17 сентября День объединения Белоруссии (День объединения Западной и Восточной Белоруссии)».