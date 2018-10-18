Киев, 18 октября, 2018, 23:17 — ИА Регнум. За день в Киеве произошло более 300 прорывов труб, заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев 18 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Петр Данилов ИА Красная Весна Аварийные работы

Чиновник прямо называет причиной ЧП подачу горячей воды, которая отсутствовала в Киеве свыше четырёх месяцев.

Последствия массовой аварии устраняют 34 ремонтные бригады «Киевтеплоэнерго». Наиболее сложная ситуация сложилась в Подольском и Оболонском районах Киева, сообщил Пантелеев.

Напомним, КГГА уладила финансовые разногласия с НАК «Нафтогазом» из-за которых в Киеве долгое время не было воды. Тем не менее, стороны так и не решили, кто будет оплачивать неустойку, возникшую за время спора.

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