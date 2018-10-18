Тяньцзинь, Китай, 18 октября, 2018, 22:10 — ИА Регнум. В северокитайском портовом мегаполисе Тяньцзинь началось строительство нового завода по производству горюче-смазочных материалов (ГСМ), которое ведет британская нефтяная компания British Petroleum (BP), сообщает 18 октября Синьхуа.

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Данный проект для компании стал крупнейшим для BP, осуществляемым в рамках одного завода; общий объем инвестиций достигает 1,5 млрд юаней (214 млн долларов).

Завод площадью в 150 тыс. кв. м и проектной мощностью в 200 тыс. тонн ГСМ в год будет построен в промышленном парке Наньган тяньцзиньской промышленной зоны «Биньхай».