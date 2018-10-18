Мадрид, 18 октября, 2018, 21:52 — ИА Регнум. Правительство Бельгии оставило без внимания призывы лидеров фламандского национального движения отреагировать на решение испанских властей лишить дипломатического статуса представителя Фландрии в Испании Андре Хеббелинка. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает издание ABC.

SBA73 На улицах Барселоны

Когда глава Фламандского региона Геерт Буржуа попросил у бельгийского министра иностранных дел Дидье Рейндерса вызвать испанского посла Беатрис Ларроча в МИД, пресс-секретарь ведомства ответил, что Рейндерс не станет идти на такой шаг, чтобы не усиливать напряжение как между двумя странами, так и между регионами, из которых состоит Бельгия.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил по этому поводу, что конфликт произошел между Фландрией и Испанией, поэтому федеральное правительство, которое он возглавляет, не собирается вступать в дискуссию и тем более принимать какие-либо ответные меры.

Вчера в ходе дебатов в региональном парламенте Фландрии Геерт Буржуа (состоящий в партии сторонников независимости региона N-VA) настаивал на том, что главе бельгийского МИДа хорошо бы разъяснить своему испанскому «коллеге» Жозепу Боррелю принципы свободы самовыражения и разделения властей. Поскольку ему не удалось убедить Дидье Рейндерса, глава Фландрии позднее сообщил, что он предложил встречу испанскому послу, но та не смогла прийти, так как, по информации Буржуа, «находилась за пределами Брюсселя».

Комментируя сложившуюся ситуацию, источники ABC в дипломатических кругах подчеркивают очевидное: государственные послы обязаны отвечать лишь перед министерством иностранных дел, но не перед региональными властями. А вчерашняя просьба вызвать Беатрис Ларроча в МИД Бельгии повисла в воздухе.

Многие фламандские депутаты приветствовали высказывания Буржуа в защиту спикера регионального парламента Яна Пьеманса (другого поборника независимости Фландрии), который своей критикой качества испанской демократии и спровоцировал дипломатический кризис. Пьеманс тогда заявил, что «Испания не следует принципам демократии в достаточной мере, чтобы быть членом Евросоюза». Имелось в виду, разумеется, непризнание каталонского референдума о независимости и заключение в тюрьму каталонских политиков.

В результате министр внутренних дел Испании Жозеп Боррель 16 октября уже в третий раз с начала полемики вызвал бельгийского посла в Мадрид, чтобы тот дал объяснения резким словам Пьеманса. «Мы предупреждали трижды, и третий раз оказался «счастливым», — сказал по этому поводу Боррель. Глава испанского МИДа не стал недооценивать серьезность ситуации и без колебаний назвал ее «дипломатическим конфликтом». В ответ премьер-министр Бельгии заявил, что никакого конфликта нет, а случившееся является лишь малозначимым инцидентом.

Зато в Женералитете Каталонии отнеслись к дипломатическому кризису почти как к своей победе — признанию их требования независимости от Испании европейским регионом. «Мы продолжим работать над укреплением связей с правительством Фландрии», — сообщили представители каталонских властей, не отказавшись при этом от «расширения и усиления» связей с Бельгией и другими европейскими государствами.