Москва, 18 октября, 2018, 20:19 — ИА Регнум. НАТО проводит на границах РФ одни учения за другими, заметил политолог Владимир Корнилов в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1». Он перечислил мероприятия альянса — текущие и в ближайшее время.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«На Украине учения, сейчас идут штабные учения уже в Норвегии, сразу за ними в Норвегии идут беспрецедентные учения — 30 тыс. военнослужащих. Только они заканчиваются — начинаются учения в Польше. Только они заканчиваются — начинаются учения в Эстонии по кибератакам и кибервойне. Всё это на границах РФ. И нам говорят: «Путин милитаризуется», — недоумевает Корнилов.

Политолог напомнил слова президента Владимира Путина о том, что в России не предусмотрена концепция превентивного ядерного удара.

«И нам говорят, что это Россия угрожает ядерной войной? Путин, да, честно и, по-моему, своевременно предупредил — если нанесут по России военный ядерный удар, конечно, РФ ответит тем же. А что, кто-то сомневается в этом?» — спросил он.

18 октября президент России Владимир Путин принял участие в заседании клуба «Валдай», где ответил на вопросы, в том числе связанные с безопасностью.