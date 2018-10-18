Ереван, 18 октября, 2018, 19:25 — ИА Регнум. И.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян призвал не искать антиармянских подходов в решении о переносе заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

paodkb.ru Заседание совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ

«К этому вопросу необходимо относиться прагматично, пройдет оно в Армении или в другом месте, я не вижу никакой проблемы. Мы готовы участвовать в заседании и не стоит искать ничего противоречивого в этом решении. Это очень прагматичный подход», — цитирует Мнацаканяна Новости Армении.

Он отметил, что данный вопрос обсуждался с российскими партнерами и Армения будет готова провести следующее заседание.

По мнению бывшего заместителя министра обороны Армении, представителя Республиканской партии Армении Артака Закаряна, факт переноса заседания негативно отразится на имидже Армении.

По его словам, по имеющимся у него сведениям, парламент Армении выразил готовность надлежащим образом провести заседание, однако быстрые и нестабильные внутриполитические развития стали причиной тому, что парламенты стран-членов ОДКБ приняли решение о переносе заседания в Москву.

По мнению другого представителя РПА, заместителя председателя партии Армена Ашотяна, если премьер-министр смог отложить свою отставку ради саммита Франкофонии, почему не сделал этого ради ОДКБ?

15 октября глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что заседание ПА ОДКБ перенесено из Еревана в Москву.

«Принято решение провести ПА ОДКБ в Москве… В это время парламент Армении уйдет в отставку. Я не могу этого утверждать, но, судя по всему, турбулентность где-то в конце октября будет. Там парламент будет исполнять обязанности до новых выборов», — сказал Калашников.

Глава комитета Госдумы также указал на то, что не следует вмешиваться в суверенные дела другого государства.

«Так, как складывается сейчас обстановка, как мы видим, то с кем нам проводить Парламентскую Ассамблею? С исполняющими обязанности депутатами? Это нелогично и неправильно. И вмешиваться в дела другой страны, приезжая туда и проводя, когда она там кипит предвыборными страстями, ПА ОДКБ, тоже было бы неправильно», — заявил он.

Заседание ПА ОДКБ предполагалось провести в Армении 29−30 октября.