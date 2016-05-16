Москва, 18 октября, 2018, 19:41 — ИА Регнум. Выступление президента РФ Владимира Путина на XV заседании клуба «Валдай» в очередной раз показало, что он волевой человек, который понимает суть проблем. Об этом 18 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

Kremlin.ru Владимир Путин на пленарной сессии юбилейного XV заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»

«Некоторые участники [заседания] из англо-американских стран пытались всё время доказать Путину, что он расходится с реальностью и что народ стал жить хуже, — заметил Затулин. — Но при этом сами же не могли найти ответа на вопрос, почему люди верят президенту и голосуют за него. Каждый раз, когда Путин выступает, мы здесь внутри страны можем понять, почему люди голосуют за президента. Он не лезет за ответом в карман, у него есть своя позиция. Но при этом он упорный и волевой человек, который понимает суть проблем и находит возможности высказаться так, чтобы это не вышло кому-то боком».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 15 по 18 октября в Сочи прошло юбилейное XV заседание клуба «Валдай». В последний день форума там выступил президент России Владимир Путин, который ответил на вопросы участников клуба. В числе тем, затронутых президентом, были пути развития России в XXI веке, её политические и социально-экономические перспективы, а также общественное и культурное развитие страны.