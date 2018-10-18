Сочи, Краснодарский край, 18 октября, 2018, 17:08 — ИА Регнум. Взаимопонимание между Россией и Китаем достигло уровня, который обе страны считают беспрецедентным, заявил 18 октября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Мауриц Корнелис Эшер. Узы союза. 1958

Об этом глава российского государства сообщил, отвечая на вопрос о перспективах заключения мирного договора между Россией и Японией. Отношения РФ и КНР были приведены в пример.

«Мы с Китаем очень долго вели дискуссию тоже по территориальным вопросам. Сорок лет вели переговоры! Представляете? Сорок лет. За это время все было в российско-китайских отношениях, но в конечном итоге мы вышли на подписание договора о дружбе, мы достигли такого уровня взаимопонимания между Россией и Китаем, который, по нашим обоюдным оценкам, является беспрецедентным», — сказал Владимир Путин, добавив, что этому не помешала нерешенность территориального спора.

Выстраивание системы двусторонних отношений создало иные условия для компромисса по этим спорным вопросам, подчеркнул президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Китай с официальным визитом для проведения очередного заседания российско-китайской межправительственной комиссии по военно — техническому сотрудничеству.