Великий Новгород, 18 октября, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Коллектив Новгородской областной клинической больницы направил обращение в прокуратуру Новгородской области, в котором просит проверить законность увольнения главного врача больницы Аллы Хорошевской. Под обращением медперсонал больницы собрал сотни подписей.

Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Кабинет главврача

В прокуратуре региона корреспонденту ИА REGNUM подтвердили факт поступления обращения. Пока каких-либо решений по нему не принято.

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Напомним, главного врача Новгородской областной клинической больницы Аллу Хорошевскую, которая руководила крупнейшим медицинским учреждением региона с февраля 2009 года, уволили 15 октября, сразу после её выхода на работу из очередного отпуска. Министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк в качестве причины отставки главврача назвала рост смертности среди жителей области от сердечно-сосудистых заболеваний и сообщила, что учредитель вправе расторгать трудовой контракт с руководителем подведомственного учреждения.

До назначения нового главного врача обязанности руководителя больницы будет исполнять Светлана Бутримова. Новым главным врачом больницы хотят назначить молодого новгородского специалиста, фамилия которого пока не называется.