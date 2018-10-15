В Великом Новгороде уволили главного врача областной больницы

Великий Новгород, , 12:40 — REGNUM В Великом Новгороде уволили главного врача Новгородской областной клинической больницы (НОКБ) Аллу Хорошевскую, которая руководила крупнейшим медицинским учреждением региона с февраля 2009 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Хорошевская сообщила о своём увольнении сегодня, 15 октября, на собрании трудового коллектива больницы.

По её словам, распоряжение регионального министерства здравоохранения о своём увольнении она получила сразу после выхода на работу из отпуска, без объяснения причин.

Напомним, Новгородская областная клиническая больница — крупнейшее медицинское учреждение Новгородской области. Заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук Алла Хорошевская руководила больницей с февраля 2009 года. За время работы Хорошевской главврачом больницы в ней были созданы консультативная поликлиника, региональный сосудистый центр, переоборудованы несколько отделений стационара. В 2011—2016 годы Алла Хорошевская была депутатом Новгородской областной думы, и её декларации о доходах вызывали скандальный резонанс: руководитель областной больницы отчитывалась о заработанных от 6,7 млн рублей до 7,8 млн рублей в год.

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