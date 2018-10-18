Сочи, Краснодарский край, 18 октября, 2018, 16:37 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что трагедия в керченском колледже произошла в том числе из-за последствий глобализации через интернет и социальные сети, где очень много вредного для молодежи контента. Об этом российский лидер заявил сегодня, 18 октября, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

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«Вчерашняя трагедия — это в том числе, судя по всему, результат глобализации, как ни странно», — сказал президент России.

Он пояснил, что в социальных сетях и в интернете в целом существуют целы сообщества с негативным для молодежи контентом. Эта тенденция, напомнил Путин, началась с известных трагических событий в школах США, в частности, в школе Колумбайн.

Подобные события происходят из-за недостаточной глобальной реакции на изменяющиеся в мире условия, в том числе в виртуальном пространства.

«Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей, и они хватают вот этот суррогат героизма. Это приводит к трагедиям подобного рода», — считает президент России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, студент политехнического колледжа в Керчи Владислав Росляков накануне расстрелял и взорвал своих сокурсников. Погибли 20 человек, ранения получили более 50. Сам Росляков покончил с собой.