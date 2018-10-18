Дамаск, 18 октября, 2018, 15:51 — ИА Регнум. По сообщению новостного ресурса Al-Masdar News, исламисты, позиции которых расположены на юго-западе провинции Алеппо, сегодня, 18 октября, провели обстрел города Алеппо.

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Боевики так называемого Фронта национального освобождения выпустили несколько артиллерийских снарядов и ракет по району Новое Алеппо, который находится под контролем сирийских правительственных сил. Удар был нанесен именно по гражданским кварталам. Сообщений о жертвах среди мирного населения пока не поступало.

В ответ на это нападение джихадистов Сирийская арабская армия выпустила несколько ракет по районам Рашиддин-4 и Рашиддин-5, где расположены позиции боевиков.

Следует отметить, что этот обстрел исламистов произошел всего через несколько дней после того, как некоторые группы боевиков отказались выйти из обозначенной буферной зоны в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.

Так называемый Фронт национального освобождения объединяет протурецкие джихадистские группировки. Он был создан накануне планировавшегося масштабного наступления сирийской армии на северо-западе страны. Данное наступление было отложено в связи с заключением соглашения в Сочи 17 октября по созданию Идлибской демилитаризованной зоны.