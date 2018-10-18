Великий Новгород, 18 октября, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев намерен участвовать в досрочных выборах депутата Государственной думы РФ по Новгородскому одномандатному округу №134, которые состоятся 8 сентября 2019 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом градоначальник заявил сегодня, 18 октября, на брифинге в Великом Новгороде.

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Он отметил, что такое «предложение тире просьбу» сделал ему губернатор Новгородской области Андрей Никитин в ходе беседы 17 октября. Бобрышев это предложение принял и решил не подавать заявление на конкурс по отбору кандидатур на должность мэра, хотя, по его словам, «вариант участия в конкурсе рассматривался».

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По словам Бобрышева, речь идёт о его участии в выборах от партии «Единая Россиия».

«От партии — другого варианта нет. От какой партии? Я не бегал никогда и не менял, как некоторые, по пять раз партию, я как был член «Единой России», так им и остался. Понятно, что если меня «Единая Россия» поддержит, буду баллотироваться от «Единой России». Думаю, так и будет», — сказал Юрий Бобрышев.

Он также подчеркнул, что «официальная поддержка и просьба губернатора» сыграли определяющую роль в его решении, и он готов к предстоящему предварительному внутрипартийному голосованию.

«Я уже ходил на праймериз в 2013 году, когда против меня были два вице-губернатора, руководитель фракции «Единой России», руководитель партии «Единая Россия» по городу — для меня это не ново, я не боюсь этих праймериз», — заявил Юрий Бобрышев.

Напомним, досрочные выборы депутата Госдумы РФ от Новгородской области по одномандатному округу №134 пройдут в 2019 году в связи с уходом из жизни депутата Александра Коровникова, который был избран в Госдуму в 2016 году.

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Напомним также, что новгородская «Единая Россия» приостанавливала членство Юрия Бобрышева в партии в 2015 году — в связи с возбуждением в отношении мэра ряда уголовных дел, которые позднее были отменены. Тогда Новгородское региональное отделение партии возглавляла Елена Писарева, отправленная в отставку в октябре 2018 года по итогам сентябрьских выборов.

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