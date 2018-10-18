Мэр Великого Новгорода не будет переизбираться по новым правилам

Великий Новгород, , 13:38 — REGNUM Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев не будет подавать заявление для участия в конкурс по отборе кандидатур на должность главы города. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом градоначальник заявил на специально созванном брифинге.

«Как вы знаете, сегодня, 18 октября, последний день подачи заявлений в думу на должность мэра. Я хочу сделать официальное заявление: я заявление подавать не буду», — заявил Бобрышев.

Он рассказал, что такое решение принял накануне, 17 октября, после общения с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, который предложил Бобрышеву участвовать в выборах в Государственную думу в 2019 году.

«Выборная кампания начнётся уже в апреле. Я ответил согласием», — заявил Юрий Бобрышев.

Он отметил, что продолжит исполнять полномочия мэра Великого Новгорода до момента избрания нового градоначальника — теперь уже по конкурсу с последующим голосованием депутатов думы Великого Новгорода, так как прямые выборы мэра в Великом Новгороде отменены.

«Полномочия могут у меня, теоретически, могут закончиться и через год. А если вдруг никого не изберут в конце ноября? Мои полномочия заканчиваются тогда, когда будет избран мэр на новых условиях. Вот когда его изберут на думе, опубликуют итоги голосования, вот тогда и будет передача полномочий от действующего мэра вновь избранному», — заявил мэр Великого Новгорода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Юрий Бобрышев дважды избирался мэром Великого Новгорода на прямых выборах — в 2008 и 2013 годах. В 2018 году избрание главы города проходит по новой схеме: голосованием депутатов думы города за кандидатуры, прошедшие конкурсный отбор.

На конкурс на должность мэра, по данным на утро 18 октября, подали заявления 12 претендентов. Это домохозяин, сотрудничающий с интернет-газетой «Ваши новости» Алексей Качкаев; руководитель организации «Авторемонтный завод Великий Новгород» Антон Кольчугин; начальник отдела ЗАО «Новгородский металлургический завод» Максим Бомбин; вице-спикер Новгородской областной думы, координатор регионального отделения ЛДПР Алексей Чурсинов; лидер фракции «Единая Россия» в Новгородской областной думе Сергей Бусурин; председатель Союза предпринимателей Новгородской области Дмитрий Койков; бывший вице-спикер думы Великого Новгорода Константин Демидов; депутат думы Великого Новгорода, лидер Новгородского регионального отделения партии «Яблоко» Анна Черепанова и бывший вице-мэр Великого Новгорода Сергей Светлов; председатель правления ТСЖ «Борис» Айдын Мамедов; временно неработающий Владимир Ефимов, а также гендиректор ООО «ЮКоМ Консалтинг» Константин Михайлов. Сам конкурсный отбор состоится 14 ноября.

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