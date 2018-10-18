Казань, 18 октября, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Одиннадцатая международная научно-практическая конференция «Россия-Китай: история и культура», приуроченная к 200-летию российского востоковедения, начала свою работу 18 октября на площадке Казанского федерального университета, сообщает пресс-служба вуза.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Китайцы

В мероприятии принимают участие более 200 специалистов в области востоковедения и китаеведения из России, Китая, Великобритании, США, Израиля, Германии, Черногории, Украины и других стран.

Традиционно работа конференции будет построена по пяти направлениям: «Актуальные вопросы китайской филологии и методика преподавания китайского языка», «Российско-китайские отношения и внешняя политика Китая», «История Китая», «Философия и культура Китая», «Секция молодого китаиста».

«На повестке дня также будут представлены доклады, посвященные инициативе «Один пояс — один путь», предложенной лидером КНР Си Цзиньпином», — сообщил директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов.

Ведущие и начинающие китаисты России и зарубежья планируют обсудить аспекты истории, культуры и экономики Китая, а также рассмотреть актуальные международные проблемы и определить пути их решения.

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