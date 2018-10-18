Душанбе, 18 октября, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Двадцать два воздушных судна, стоящих на балансе государственного авиаперевозчика Таджикистана «Таджик Эйр» будут списаны и выставлены на продажу до конца 2019 года. Такие планы указаны в специальной программе господдержки компании на 2018−2023 годы, передает сегодня, 18 октября, «Азия-Плюс».

Tajikairlines.com Стюардессы «Таджик Эйр»

«В целях безопасности полетов» продавать списанную технику начнут уже в 2018 году. Речь идет о самолетах 1969−1992 годов выпуска — четыре единицы АН-24, шесть АН-28, четыре Ту-154, шесть Як-40, а также по одному самолету АН-26 и ТУ-134.

Причиной продажи называют завершение срока эксплуатации и хранения, убыточность восстановления и «большее потребление топлива по сравнению с зарубежными воздушными судами».

По состоянию на начало 2018 года на балансе государственного авиаперевозчика стояли 31 самолет (кроме советских машин имеются четыре Боинга и один китайский МА-60) и три вертолета МИ-8МТБ. Из них исправны только четыре самолета и один вертолет.

Отметим, что финансовое положение компании столь плачевно, что ради спасения от банкротства правительство страны готово передать акции (сегодня все 100% принадлежат государству) в частные руки. 25 сентября 2018 года правительство Таджикистана постановило утвердить Специальную программу государственной поддержки открытого акционерного общества «Таджик Эйр» на 2018−2023 годы.