Нью-Дели, 18 октября, 2018, 16:28 — ИА Регнум. Согласно распоряжению Резервного Банка Индии, с середины октября американские компании Visa, MasterCard и WesternUnion нарушают законодательство страны. По сообщению индийского новостного агентства Dainik Bhaskar, Резервный Банк Индии (Центробанк) ещё в апреле 2018 года обязал американские платёжные системы хранить информацию о клиентах-гражданах Индии на территории страны. В случае невыполнения требований банка платежные системы ожидает наказание, штраф или возможные ограничения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Карта MasterCard

Сообщается, что ранее американские компании попросили у Резервного Банка год на выполнение требований, ссылаясь на то, что на изменение информационной системы под индийские стандарты уйдёт много времени.

Заместитель торгового представителя США Дэнис Шиа заявил, что локализация, проводимая Индией, не соответствует праву на свободную передачу информации, на котором настаивает Америка. По словам Дэниса Шиа, странам, которые принимают такие решения, «следует подумать ещё раз».