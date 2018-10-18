Эр-Рияд, 18 октября, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Бывший президент Судана Абдель Рахман Сивар ад-Дагаб скончался 18 октября в столице Саудовской Аравии, сообщает британское агентство Reuters.

(сс) International Progress Organization Абдель Рахман Сивар ад-Дагаб

На момент кончины ему было 84 года.

Напомним, к власти в Судане ад-Дагаб пришел в результате военного переворота в 1985 году, когда был смещен прежний лидер страны Джафар Мухаммед Нимейри. После выборов 1986 года он уступил власть Садику аль-Махди.