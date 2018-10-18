Москва, 18 октября, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Совместные фундаментальные исследования и прикладные работы в области порошковой металлургии и тугоплавких металлов договорились провести тульский завод порошковой металлургии «Полема» и учёные Института физики твердого тела Российской академии наук (РАН). Об этом 18 октября сообщила пресс-служба Промышленно-металлургического холдинга.

Цитата из х/ф «Обретёшь в бою». Реж. Марк Орлов. 1975. СССР Металлург

Соглашение о сотрудничестве в области разработки новых сплавов было подписано накануне. Оно направлено на внедрение в промышленное производство новых материалов высокой чистоты на основе вольфрама и молибдена и изделий из них.

Управляющий директор тульского завода Дмитрий Мартынов выразил надежду на то, что объединение усилий с ведущим институтом РАН позволит предприятию освоить прорывные технологии и создать высококачественные материалы.

АО «Полема», завод порошковой металлургии — ведущий мировой производитель изделий из хрома, молибдена, вольфрама, металлических порошков и композиционных материалов. Предприятие создано в 1961 году, с 2004 года входит в состав Промышленно-металлургического холдинга.