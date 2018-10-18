Санкт-Петербург, 18 октября, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Нежелание работодателей переводить зарплаты сотрудников в те банки, которые удобнее самим работникам, вызвано тем, что это связано с дополнительной нагрузкой для сотрудников бухгалтерии, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 18 октября, президент Ассоциации банков Северо-Запада Владимир Джикович, комментируя заявления главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о необходимости бороться с «банковским рабством».

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Как сообщалось ранее, Набиуллина заявила, что, несмотря на принятие необходимых законов, проблема «банковского рабства» все еще существует. Глава Центробанка подчеркнула, что сотрудники имеют право просить работодателя переводить зарплату в тот банк, который им удобнее, а работодатели не должны чинить своим сотрудникам никаких препятствий.

Как правило, люди просят переводить деньги в другой банк потому, что им удобнее снимать деньги с банкомата другого банка, или потому, что они хотят взять в этом другом банке кредит. В целом же условия зарплатных карт в разных банках ничем друг от друга не отличаются.

Работодателю, в свою очередь, удобнее работать с тем одним банком, с которым он уже договорился. Даже если коллектив сотрудников небольшой, но половина работников начинают обращаться с просьбами переводить зарплаты в другой банк, это создает дополнительную нагрузку для бухгалтерии. Другими словами, для работодателей это вопрос удобства.