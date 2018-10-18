Владивосток, 18 октября, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Минвостокразвития и аппарат полпредства в срок до 1 декабря 2018 года должны подготовить президенту РФ Владимиру Путину доклад, обосновывающий необходимость переноса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом 18 октября в ходе совещания во Владивостоке сказал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Владимир КОБЗАРЬ Владивосток

По словам полпреда, необходимо, чтобы доклад с полным технико-экономическим обоснованием переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток был готов до 1 декабря текущего года.

Трутнев подчеркнул, что перенос столицы ДФО должен стать «мощным фактором развития территории».

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября губернатор Хабаровского края Сергей Фургал прокомментировал заявление врио главы Приморья Олега Кожемяко о необходимости переноса столицы округа. Глава Хабаровского края заявил, что столица макрорегиона остаётся там, где находится сейчас — в Хабаровске.

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