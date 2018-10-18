Оцепление вокруг Керченского колледжа до сих пор не снято: фото с места ЧП
Керчь, Крым, 18 октября, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Оцепление вокруг политехнического колледжа в Керчи, где накануне, 17 октября, в результате стрельбы и взрыва погибли 20 человек, по состоянию на 12:00 18 октября не снято, передает корреспондент ИА REGNUM с места ЧП.
Александр Дремлюгин ИА REGNUM
Военная техника в районе ЧП
Александр Дремлюгин ИА REGNUM
Район политехнического колледжа
У колледжа наблюдается скопление военной техники, спецтехники, на месте остаются сотрудники полиции и Росгвардии.
Александр Дремлюгин ИА REGNUM
Оцепление у места трагедии пока не снято
Тем временем жители Керчи несут к месту трагедии цветы и мягкие игрушки.
Александр Дремлюгин ИА REGNUM
Жители Керчи несут к месту ЧП цветы и мягкие игрушки
Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в результате стрельбы и взрыва в здании политехнического колледжа погибли 20 человек, более 50 — ранены. СКР называет одного подозреваемого в совершении атаки — 18-летнего студента четвертого курса того же колледжа Владислава Рослякова.