Москва, 18 октября, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Самым масштабным мероприятием Года театра в России станет Театральный марафон. Об этом было объявлено на втором заседании организационного комитета по проведению Года театра в 2019 году под председательством вице-премьера Ольги Голодец. Организатором акции выступает Союз театральных деятелей. Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры РФ.

Цитата из х/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР «Не пора ли, друзья, нам замахнуться на Вильяма нашего Шекспира?»

Как объяснил глава СТД Александр Калягин, цикл лучших спектаклей последних лет пройдет в восьми федеральных округах с марта по ноябрь 2019 года. Но это не будет проходить как гастроли, — подчеркнул известный актер и режиссер, — в рамках проекта будут организованы многочисленные мастер-классы, семинары. Принять лучшие театральные уже вызвались Южно-Сахалинск, Хабаровск, Омск, Новосибирск и многих других города.

Правительство целевым назначением выделят на Театральный марафон 500 миллионов рублей.

Всего же в Год театра состоится около 280 мероприятий.