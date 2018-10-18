Санкт-Петербург, 18 октября, 2018, 11:49 — ИА Регнум. «Портовые мощности Севастополя будут развиваться в первую очередь с точки зрения перевозки пассажиров», — об этом заявил и.о. директора Департамента программ развития Минтранса России Сергей Егоршев, отвечая на вопрос участников Форума. По его словам, Крым, в первую очередь, будет развиваться как «всесоюзная здравница» и создание в Севастополе мощного логистического комплекса, ориентированного на крупную перевалку груза, нецелесообразно.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«Это не значит, что мы все грузовые мощности выведем из порта Севастополь, мы понимаем важность порта для обеспечения грузами Севастополя и всего Крымского полуострова и грузовые терминалы там останутся. Но упор будет делаться на пассажирские перевозки», — отметил Егоршев.

Он также подчеркнул, что в этом году Крым поставил рекорд по посещаемости в постсоветский период и в следующем году ожидается еще больший наплыв отдыхающих.

Напомним, что сегодня, 18 октября, в Санкт-Петербурге проходит XI международный форум «Транспортный потенциал».