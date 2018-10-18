Москва, 18 октября, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Спортивное единоборство самбо развивается и завоевывает мировой авторитет. Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и гостям конгресса «История самбо — история России», текст которого опубликован пресс-службой Кремля.

Sportbox.RUS На соревнованиях по самбо

Конгресс приурочен к 80-летию официального признания самбо как вида спорта. Глава государства отметил, что самбо представляет собой не только спортивную дисциплину, но систему физического и нравственного воспитания человека.

Самбо в России развивается, более того, приобретает мировой авторитет и входит в программу самых престижных турниров. Интерес к нему проявляет молодежь, добавил Путин.

Комплексная система самозащиты самбо была разработана в СССР в 30-х годах прошлого века. 16 ноября 1938 года Спорткомитет СССР включил самбо в число культивируемых в стране видов спорта, после чего эту дату стали считать официальным днем рождения новой дисциплины.