Донецк, 18 октября, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Украинские войска 26 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 17 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Цитата из х/ф «Птицы». Реж. Альфред Хичкок. 1963. США Разбитое стекло

Согласно сообщению, ВСУ применяли БМП, зенитные установки, гранатометы, минометы калибра 120 мм и 82 мм, стрелковое оружие различного калибра. Под обстрел попали населенные пункты Горловка, поселок шахты им. Гагарина, Гольмовский, Зайцево, Широкая Балка, Ясиноватая, Спартак, Донецк, Старомихайловка, Александровка, Коминтерново, Ленинское, Саханка.

В Гольмовском обстрелами были повреждены три здания, в Коминтерново — одно. В общей сложности ВСУ выпустили по ДНР 198 боеприпасов.

Напомним, сутками ранее украинские боевики 24 раза обстреляли ДНР.