Луганск, 18 октября, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Украинские каратели один раз нарушили режим тишины в Луганской Народной Республике (ЛНР) за сутки 17 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли село Сокольники из минометов калибра 120 мм. Сутками ранее ВСУ обстреляли Михайловку и Калиновку из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, гражданская война в Донбассе продолжается пятый год. Несмотря на достигнутые ранее Минские соглашения, Украина не предпринимает никаких попыток для мирного урегулирования конфликта. Так, ВСУ ежедневно обстреливают населенные пункты ДНР и ЛНР.