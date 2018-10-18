Санкт-Петербург, 18 октября, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Банк ВТБ согласился снизить процентную ставку при выкупе властями Петербурга в рассрочку помещений административно-делового центра «Невская ратуша» в центре Северной столицы. В них переехали ряд подразделений городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Договоренность о снижении процентной ставки была достигнута 17 октября в ходе переговоров врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с главой ВТБ Андреем Костиным.

Ставка рассрочки будет снижена с 9,5% до 8,5%, что даст бюджету Санкт-Петербурга экономию около 400 миллионов рублей. В Смольном подчеркивают, что это произойдет, несмотря на рост ставки рефинансирования Банка России и подорожание долгосрочных кредитов.

Банк ВТБ является стратегическим партнером Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, с мая по сентябрь текущего года в офисный комплекс «Невская ратуша» переехало 12 комитетов, три подведомственных предприятия и проектный офис администрации губернатора Санкт-Петербурга. В «Невской ратуше» будут работать 2,6 тыс. госслужащих, разместившиеся более чем в одной тысяче кабинетов на разных этажах.

Бюджет Петербурга может получить около 2 млрд рублей после продажи зданий городских комитетов и ведомств, которые освободились после их переезда в комплекс «Невская ратуша».

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Напомним, его возведение начали в 2010 году, первую очередь бизнес-центра ввели в эксплуатацию в 2013 году. Согласно договору, Петербург обязался выкупить у «ВТБ-Девелопмент» весь объект за 14 млрд рублей.