Москва, 18 октября, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Агрессия учеников в школах и других учебных заведениях — проблема, связанная с отсутствием психологов в школах, а также с невозможностью юношей выпустить «гнев наружу». Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

По его словам, трагедия в Керчи, где ученик убил 19 студентов колледжа, в первую очередь связана с психологическими и психическими проблемами молодежи.

«Подрастает поколение, которое хочет быстрее улучшение жизни, и, смотря на свою маму, которая работает санитаркой и там видит умирающих онкобольных, а папа-инвалид живет отдельно в другой семье, а в училище в основном женщины-учителя, где он найдет отклик?» — отметил Жириновский.

По его словам, для того чтобы снизить градус напряжения среди молодежи, необходимо продумывать больше спортивных секций и других мероприятий, где молодые люди могли бы тратить энергию.

«Психиатры говорят, что нельзя подавлять все отрицательные эмоции, гнев должен выйти, чтобы ребята как-то могли поругаться в хорошем смысле слова. Это врачи говорят — если мы не дадим возможность гневу выйти наружу, нас будут расстреливать на улицах, в школах и так далее. В этом смысле надо думать. Ведь есть какие-то классы, в Японии, например, ставят чучело начальника. Мое чучело поставьте, а я буду следить, кто будет бить мое чучело. Это надо, чтобы расслабиться», — заявил Жириновский.

Позже парламентарий уточнил, что такую куклу-чучело он предлагает поставить в помещении фракции.

«Такую куклу, изображающую меня, мы поставим и у нас в ЛДПР», — отметил Жириновский.