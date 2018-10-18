Бишкек, 18 октября, 2018, 09:46 — ИА Регнум. За второе полугодие 2017 и первое полугодие 2018 года совместными усилиями спецслужб Киргизии, Таджикистана, Казахстана, России и Узбекистана были задержаны и экстрадированы более 150 человек, объявленных в розыск за терроризм. Об этом на заседании совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) заявил директор антитеррористического центра Госкомитета нацбезопасности Киргизии Асылбек Кожобеков.

Rosgvard.ru Спецназ проводит задержание

По его словам, в последние годы сотрудники спецслужб указанных стран предотвратили большое количество террористических актов на пространстве ШОС. Также Кожобеков подчеркнул, что террористическим группировкам был нанесен серьезный урон.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов заявил, что оправданий терроризму и экстремизму нет и быть не может. Они должны безжалостно искореняться в любых своих проявлениях.

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