Ростов-на-Дону, 18 октября, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Жители Ростова-на-Дону скорбят по жертвам трагедии в Керченском политехническом колледже. От рук «керченского стрелка», по последним данным, погибли 20 человек.

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В футбольном клубе «Ростов» также выразили соболезнования родным и близким погибших.

«ФК «Ростов» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при трагических событиях в Керченском политехническом колледже. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Многие известные уроженцы донской столицы в социальных сетях направили слова поддержки в адрес родных и близких жертв и пострадавших.

«Мы выражаем соболезнования родным и близким пострадавших и жертв жуткой трагедии в Керчи», — написал в Instagram российский рэпер Василий Вакуленко (Баста).

В связи с трагедией исполнитель отменил свои выступления, запланированные в ближайшие дни.

«Нет слов… Ужас, слезы, боль. Скорбим. Чужого горя не бывает», — написала в социальной сети уроженка Ростова-на-Дону Ирина Аллегрова.

По последним данным, взрыв, произошедший в Керченском политехническом колледже, унёс жизни 15 студентов, шести из которых не исполнилось и 18 лет. В результате инцидента погибли пять преподавателей. В больницах полуострова остаются 39 человек, из них шесть пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, ещё восемь — в тяжёлом.

ИА REGNUM напоминает, что нападение на политехнический колледж в Керчи было совершено 17 октября. Студентов и преподавателей расстреливали, затем в здании прогремел взрыв. Подозреваемым в совершении преступления следствие считает 18-летнего студента колледжа.