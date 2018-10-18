Хабаровск, 18 октября, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Промысловые компании Хабаровского края выступили за полный запрет добычи летней кеты в амуре. Путина с каждым годом на Амуре всё бедней, запасы лосося почти истощены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Малютин. Рыбацкий баркас. 1920-е

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Второй сезон подряд лососевая путина в Хабаровском крае опровергает прогнозы ученых и надежды рыбаков. По данным комитета рыбного хозяйства минприроды Хабаровского края, в бассейне реки Амур и в Амурском лимане в ходе прошедшей лососевой путины из рекомендованных объёмов в 30,8 тыс. тонн горбуши рыбаки смогли добыть только 1,8 тыс. тонн. Вся рыба ушла на нерест в реки Камчатки. Из 7,6 тыс. тонн рекомендованных по летней кете добыто только 4,6 тыс. тонн. Объёмы осеннего улова также оказались ниже изначально установленных, хоть и не в таких катастрофических пропорциях.

«Путина прошла плохо, я считаю. Падение объёмов добычи лососевых хорошо видно на примере промысловых предприятий, за последние годы их стало больше — но каждое ловит меньше. Соответственно, хуже экономика и меньше прибыль. Самое страшное, что увеличился вылов в Комсомольском, Амурском, Нанайском районах и выше по течению. Так все верхние нерестилища будут пустые и через четыре года нас ждёт полный провал», — привело слова президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александра ПоздняковаИА Хабаровский край сегодня.

По данным Александра Позднякова, вся рыба, которая проходит на верхние нерестилища Амура, выбирается, до нерестовых рек бассейна среднего Амура доходят лишь штучные экземпляры.

Хабаровские промысловики выступают за полное прекращение вылова летней кеты на 2019 год — для всех видов рыболовства.

«Если мы не будем услышаны, то в скором времени ловить перестанут все на Амуре», — подчеркнул Поздняков.

Свои предложения хабаровские промысловики готовятся представить на Дальневосточном промысловом совете, который пройдет на Камчатке в ноябре.

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Как сообщало ИА REGNUM, ученые в Хабаровском крае ошиблись в прогнозах по подходу лосося в путину — 2018. С большим трудом промысловики смогли добыть лишь 20% от разрешенных объёмов в 83 тыс. тонн горбуши. Рыбаки отмечают, что с каждым годом рыбалка на Амуре становится всё хуже и хуже — запасы лосося истощаются.