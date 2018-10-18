Москва, 18 октября, 2018, 03:51 — ИА Регнум. Шесть российских университетов попали в международный рейтинг лучших вузов по направлениям «Образование», «Бизнес и экономика», «Социальные науки» и «Право». Рейтинг составило издание Times Higher Education.

Disciple Казанский федеральный университет

Этими российскими университетами оказались Казанский федеральный университет, Московский государственный университет им. Ломоносова, Томский государственный университет, Высшая школа экономики, Уральский федеральный университет и Санкт-Петербургский государственный университет. Самую высокую позицию в этом рейтинге среди российских вузов занял Казанский федеральный университет.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября был опубликован рейтинг лучших университетов стран БРИКС. В первую сотню этого рейтинга попали 24 российских вуза. Лидером среди российских вузов оказался Московский государственный университет имени Ломоносова. Он занял шестую позицию в международном рейтинге.