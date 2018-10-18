Москва, 18 октября, 2018, 03:19 — ИА Регнум. В Сирии между Россией и США возможна прямая конфронтация, заявил генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский в эфире Первого канала.

U.S. Navy Эскадренный миноносец ВМС США «Джон Маккейн»

Он считает, что Сирия — «это единственное, с моей точки зрения, место, где возможно прямое столкновение» между двумя странами.

«У нас есть соглашение о предотвращении инцидентов. Какие-то мелкие инциденты с самолетами, где-то задели-столкнулись, я думаю, не приведут к конфронтации. Но если американцы продолжат политику нанесения ударов под надуманными предлогами, то заявление начальника Генерального штаба несколько месяцев тому назад о том, что если пострадает инфраструктура российской группировки или будут жертвы среди наших военнослужащих, будем сбивать не только крылатые ракеты, но и носители. А носители — это корабли и самолеты. Представляете, что значит потопить американский эсминец?» — обратился генерал к американскому журналисту и политологу Дмитрию Саймсу.

Тот в ответ выразил надежду, что «Россия тоже себе представляет» значение инцидента.

«Представляет, но что делать? Мы же не можем после таких заявлений допустить… Технически не сложно», — пояснил Бужинский.