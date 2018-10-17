Москва, 18 октября, 2018, 01:27 — ИА Регнум. Саудовская Аравия показала себя хозяйкой положения в скандале вокруг «дела Хашогги», считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Он выступил 17 октября в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

«Впервые Саудовская Аравия очень жестко заявила, правда, неизвестно, на что они ссылались, но, думаю, на королевский дом, что прибегнет к жестким санкциям против США. Мало того, пригрозили, что цены на нефть взлетят до 200 долларов. Это нанесет колоссальный удар и американской, и мировой экономике. Интересная вещь выяснилась. Казалось бы, СА должна быть младшим партнером у США, а она себя показала хозяйкой положения. Не подчинилась, не испугалась, а пошла на открытый бунт против Вашингтона», — заявил он.

Мигранян отметил, что Вашингтон фактически дает обратный ход, что нанесет урон американскому престижу.

«Кто всерьез потом сможет воспринимать заявления американской администрации и американских сенаторов, что они за Демократию, справедливость, права человека, если так цинично говорится о том, что деньги в данном случае и конкретное влияние в регионе через Саудовскую Аравию важнее любых принципов», — сказал профессор.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношениях двух стран наступил резкий кризис из-за гибели оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. По сообщениям СМИ, мужчину пытали, убили и расчленили на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Среди названных подозреваемых в смерти журналиста оказались люди, приближенные к руководству арабской страны.

Американские конгрессмены хотят принять санкции в связи с инцидентом, однако президент США Дональд Трамп настроен примирительно. Он заявил, что СА являлась мощным союзником и разместила крупный заказ на покупку оружия. И, если ввести санкции, то королевство купит оружие у РФ и КНР. «Мы навредим себе», — сказал Трамп.