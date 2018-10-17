Кишинёв, 18 октября, 2018, 01:07 — ИА Регнум. «Несмотря на то, что у нас нет общих границ с Молдавией, мы считаем ее соседней страной, потому что нас связывают исторические отношения. Для нас это особенная страна, потому что в ее составе есть Гагаузия, люди, которых мы считаем нашими соотечественниками», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Кишиневе с молдавским премьером Павлом Филипом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Игорь Додон

На встрече говорилось о расширении турецких инвестиций в Молдавию. Турция выразила готовность профинансировать восстановление здания Кишиневского цирка. Также, по словам Эрдогана, турецкие государственные банки намерены начать работу в Молдавии.

Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что правительство уделяет особое внимание развитию Гагаузии, при этом он попросил президента Турции «призвать гагаузские власти и этнические группы прилагать более активные усилия для интеграции, в том числе путем изучения румынского языка». Он также поблагодарил Турцию за голосование на Генеральной ассамблее ООН за антироссийскую резолюцию о выводе российских войск, обеспечивающих мир в Приднестровье.

В присутствии Филипа и Эрдогана в правительстве Молдавии было подписано пять двусторонних соглашений. Теперь граждане обеих стран смогут ездить из одного государства в другое по удостоверению личности. Перевозчики смогут свободно перевозить грузы по территории этих двух государств без транспортных разрешений. Другие соглашения касаются соблюдение прав и подготовки военнослужащих, сотрудничества в области молодежи и спорта.