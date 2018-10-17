Киев, 17 октября, 2018, 22:39 — ИА Регнум. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ направил на Украину более 390 тыс. доз вакцины от кори паротита и краснухи, сообщило 17 октября министерство здравоохранения Украины на официальном сайте.

NIAID Вакцинация

Вакцина была куплена фондом на средства, выделенные из государственного бюджета Украины специально для борьбы с эпидемией кори, которая продолжается в стране.

Отметим, что за прошлую неделю корью заболело свыше 700 человек. что существенно выше показателей двухнедельной давности. Новая вспышка заболевания стала причиной закрытия двух школ в Винницкой области.

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