Москва, 17 октября, 2018, 22:19 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагала пересмотреть параметры акцизов на нефтепродукты до утверждения правительством параметров налогового манёвра. Об этом говорится в комментарии, распространённом 17 октября пресс-службой антимонопольного ведомства.

АЗС

«Предложения ФАС о пересмотре параметров акцизов давалось ранее, до принятия правительством решения о снижении цены отсечения применения демпфирующей надбавки к возвратному акцизу на нефть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ФАС предпринимает комплекс мер, направленных на увеличение ликвидности биржевых торгов, снижение влияния на формирование цен у перепродавцов, повышение объёмов поставок нефтепродуктов на внутренний рынок за счёт увеличения производства и снижения экспорта.

«Реализация данных мер будет способствовать поддержанию стабильности на рынке нефтепродуктов в параметрах ранее принятых правительством решений по налогам, в том числе уровню акцизов на нефтепродукты», — заявляют в ведомстве.

Напомним, ранее сегодня глава управления ФАС по регулированию топливно-энергетического комплекса Дмитрий Махонин заявил журналистам, что ведомством было предложено сохранить акцизы на бензин и дизельное топливо на текущем уровне с 1 января 2019 года.

«В целях снижения давления на розничные цены мы предложили оставить акцизы с 2019 года на том уровне, на котором они находятся сейчас», — сказал он.