Мадрид, 17 октября, 2018, 22:01 — ИА Регнум. Новое исследование социальной ситуации в Испании показало, что количество тех, кому грозит бедность, за последние десять лет увеличилось, сообщает La Vanguardia. Оптимистичные доклады о том, что экономика страны оправляется от последствий кризиса, раз за разом игнорируют тот факт, что на обочине дороги к благополучию остается множество людей, в первую очередь женщин и детей. Их проблемы оказываются не видны за обнадеживающими цифрами макроэкономических отчетов.

Ветряные мельницы

Согласно восьмому ежегодному докладу Европейской сети по борьбе с бедностью и социальной изоляцией (EAPN), в прошлом году 26,6% населения Испании оказались в зоне риска — всего 12 338 187 человек. Однако власти страны предпочитают постоянно закрывать глаза на эту неприглядную реальность. К тому же новый облик бедности отличается от привычного представления о ней как об острой нужде. Те, кто сейчас с большим трудом пытается обеспечить себе хоть сколько-нибудь достойные условия жизни, — это прежде всего женщины со средним или высшим образованием (последних больше 1,7 млн), с детьми и зачастую с работой (таких 33%). Вот новое лицо бедности, пишет La Vanguardia

Доклад EAPN продемонстрировал, что Испания входит в число европейских стран с самым высоким уровнем уязвимости населения. Эта проблема назрела еще до мирового экономического кризиса и в ходе него увеличилась: если в 2008 году в зоне риска находилось 11 млн человек, то сейчас уже больше 12. Улучшение показателя на 1,3% по сравнению с 2016 годом не слишком утешает. Все равно Испания сейчас далека от осуществления заявленного в 2010 году намерения «сократить количество человек, которым угрожают бедность и социальная изоляция, до 1,4−1,5 млн к 2019 году».

Исследование также выявило, что у обеднения испанцев женское и, соответственно, детское лицо. В 2017 году в зоне риска оказалось 6,4 млн женщин и 5,9 млн мужчин. То есть женщин, вынужденных бороться за сносное существование, больше на полмиллиона. Подобный разрыв объясняется тем, что большая часть этих женщин растит ребенка (или детей) в одиночестве. В 83% испанских семей с одним родителем тем самым родителем является женщина. Кроме того, у женщин более низкие пенсии, поскольку ради заботы о своей семье они зачастую вынуждены годами трудиться на нестабильных и низкооплачиваемых работах либо сидеть без работы вообще.

Молодым испанцам от 16 до 29 лет бедность и социальная изоляция угрожают больше, чем пожилым (34,8% против 16,4%). Что касается тех, кому еще не исполнилось 16, то в зоне риска таких 31%. Иными словами, почти каждый третий испанский ребенок или подросток живет в тяжелых и неблагополучных условиях, что является позором для властей и общества в целом, подчеркивает La Vanguardia. К тому же, как поясняют эксперты, бедное детство неминуемо лишает ребенка многих возможностей. Так нищета становится наследственной.