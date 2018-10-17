Керчь, Крым, 17 октября, 2018, 21:11 — ИА Регнум. Трагедия, произошедшая в политехническом колледже города Керчь, стала причиной мощного общественного резонанса. В Севастополе объявлен трёхдневный траур в знак солидарности с крымчанами. Пользователи социальных сетей по всему миру присоединяются к трауру и скорбят по жертвам трагедии.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

Новость потрясла жителей России, многие пользователи не могут в полной мере осознать произошедшего. Люди скорбят и стараются почтить память погибших, отмечая, как тяжело сейчас приходится семьям пострадавших, и как им нужна поддержка.

«Новость из Керчи сегодня потрясла всех россиян. Стрельба и взрывы в колледже, раненые студенты и учителя, есть погибшие. Тяжело. Не смог проехать мимо нашего памятника Чёрный тюльпан, возложил цветы. Завтра вместе с ребятами придём сюда же почтить память погибших.», — пишет Артём Н.

«Теракт — это страшно, очень страшно. А когда в нем гибнут дети, то эту боль не описать и не передать словами! Вечная память! Господи, дай сил родителям!», — говорит Олег К.

К трауру, помимо, рядовых граждан присоединились публичные личности. Так, официальный канал главы Чечни Рамзана Кадырова в Telegram сообщает, что политик готов оказать полную помощь и поддержку Крыму.

«Зло в любом его проявлении должно быть наказано. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших. Керчь, мы разделяем с вами эту скорбь. И в любой момент готовы оказать помощь и поддержку Крыму. Мы пережили в Чечне сотни и тысячи терактов, поэтому знаем, что только калёным железом можно выжигать это зло.», — сообщает канал Kadyrov.

Несмотря на мощный резонанс, вызванный трагедией, в социальных сетях, кандидат в депутаты Госдумы Мария Катасонова просит пользователей воздержаться от ненужных теорий и догадок насчёт причин произошедшего.

«В Керчи трагедия. При всей любви телеграм-авторов к поиску виновных и построению конспирологических теорий, хотелось бы попросить всех воздержаться от вбросов. Печальный опыт «Зимней вишни» показал, как это используют асоциальные персонажи. Давайте будем адекватными и здравомыслящими.», — сообщает в своём обращении официальный канал кандидата в депутаты Государственной думы ФС РФ.

Тем не менее, пользователи социальных сетей продолжают строить догадки и проводить сравнительные параллели с другими трагедиями последних лет.

«Случившееся в Керчи напоминает сценарий нападения на школу «Колумбайн» в США. Напомним, что только несколько дней назад Госдума приняла законопроект о защите детей от влияния так называемых «колумбайн-сообществ», — передаёт канал «Такие дела».

Пользователи сети выражают свои соболезнования в различных формах. Л. Карманова, пользователь социальной сети «Вконтакте», делится своим стихотворением, посвящённым произошедшей трагедии:

«Опять в России плачут свечи…

Скорбит душа…

Погибли дети, наши дети…

Кричит душа…

И снова слезы матерей…

И боль сильна…

И стыдно, очень стыдно…

Поднять глаза…

Кто за трагедию ответит…

За тех детей…

За молодежь, ещё не знавшей…

Любви своей…

Опять в России плачут свечи…

В Крыму, в Керчи…

Погибли дети, наши дети…

Душа кричит…», — пишет Л. Карманова.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в помещении столовой керченского политехнического колледжа произошел взрыв. По уточненным данным НАК, 19 человек погибли. СКР возбудил уголовное дело о теракте, но позже переквалифицировал в «Убийство двух и более лиц». Подозреваемый — студент этого колледжа, был найден мертвым в здании учебного заведения.