Москва, 17 октября, 2018, 20:32 — ИА Регнум. В трагедии, которая произошла в Керчи, «очень много вопросов», заявил 17 октября военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире телеканала «Россия 1».

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Следственный Комитет Российской Федерации

«Во-первых, [подозреваемый] из семьи, очевидно, бедной. Мама санитарка (сколько получает санитарка?), работать он не мог — учился. Где он взял деньги на покупку оружия и боеприпасов, даже если он приобрел их легально? По тому количеству жертв, которое мы имеем, это более чем серьезный арсенал. Второй вопрос — взрывных устройства не одно, а два, одно из которых (как минимум) сработало. В 18 лет иметь квалификацию достаточно опытного взрывника — это тоже вопросы. Где он ее приобрел? И он ли делал эти взрывные устройства», — сказал он.

Коротченко обратил внимание, что взрывчатку в свободном обороте купить нельзя, и где студент ее приобрел, неясно.

«Наконец, мотивация. Прозвучала информация от Следственного комитета, что, возможно, находился под чьим-то влиянием. Я считаю, что эта версия заслуживает отдельной и очень тщательной отработки», — отметил военный эксперт.

Версии, которые лежат на поверхности — месть преподавателям, либо однокурсникам — отметают взрывные устройства, уверен Игорь Коротченко. И теперь предстоит узнать, «кто их делал, кто собирал», а также действовал ли убийца один или в составе какой-то группы.

«Очень много вопросов, дело странное», — заключил эксперт.

Напомним, 17 октября в результате взрывов и стрельбы в политехническом колледже в Керчи 19 человек погибли, 40 получили ранения. Подозреваемый покончил с собой. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».